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Макушев Федор (Фетка) Марков

Место рождения

дер. Труфановская, Подчюршинский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1638

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Отец

Около 1615 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
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Рождение
Около 1638

Отец: Макушев (макушин) Марко Естифеев

Мать: не указана

дер. Труфановская, Подчюршинский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Труфановская, Подчюршинский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646