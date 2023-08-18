Макушев Федор (Фетка) Марков
Место рождениядер. Труфановская, Подчюршинский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1638
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1638
Отец: Макушев (макушин) Марко Естифеев
Мать: не указана
дер. Труфановская, Подчюршинский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Труфановская, Подчюршинский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646