Тадевосян Арман Амаякович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тадевосян Арман Амаякович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1991

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.08.2012

Жена: Бондаренко Лидия Анатольевна

Рождение ребёнка
08.08.2013

Дочь: Тадевосян Ольга Армановна

Мать ребёнка: Бондаренко Лидия Анатольевна

Рождение ребёнка
28.07.2018

Дочь: Тадевосян Марина Армановна

Мать ребёнка: Бондаренко Лидия Анатольевна

Рождение ребёнка
31.05.2020

Сын: Тадевосян Никита Арманович

Мать ребёнка: Бондаренко Лидия Анатольевна

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