Тадевосян Арман Амаякович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.08.2012
Рождение ребёнка
08.08.2013
Дочь: Тадевосян Ольга Армановна
Мать ребёнка: Бондаренко Лидия Анатольевна
Рождение ребёнка
28.07.2018
Дочь: Тадевосян Марина Армановна
Мать ребёнка: Бондаренко Лидия Анатольевна
Рождение ребёнка
31.05.2020
Сын: Тадевосян Никита Арманович
Мать ребёнка: Бондаренко Лидия Анатольевна