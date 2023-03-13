Полубоярова (Сухова) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти25.11.1851
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Суховъ Трофимъ
Мать: ?
Рождение ребёнка
09.10.1851
Сын: Полубояровъ Евлампий
Отец ребёнка: Полубояровъ Гавриилъ Спиридоновъ
Рождение ребёнка
25.05.1855
Сын: Полубояровъ Никита
Отец ребёнка: Полубояровъ Гавриилъ Спиридоновъ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.11.1851