Полубоярова (Сухова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полубоярова (Сухова) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

25.11.1851

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Суховъ Трофимъ

Мать: ?

Рождение ребёнка
09.10.1851

Сын: Полубояровъ Евлампий

Отец ребёнка: Полубояровъ Гавриилъ Спиридоновъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.05.1855

Сын: Полубояровъ Никита

Отец ребёнка: Полубояровъ Гавриилъ Спиридоновъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полубояровъ Гавриилъ Спиридоновъ

Смерть
25.11.1851
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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