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Истомин Исидор Акимов

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

14.05.1794

Дата смерти

03.10.1848

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1794

Отец: Истомин Аким Афанасиев

Мать: Наталия Фёдорова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1807

Дочь: Варвара Исидорова

Мать ребёнка: Ефросиния Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.08.1820

Дочь: Васса Исидорова

Мать ребёнка: Ефросиния Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.08.1820

Сын: Пётр Исидоров

Мать ребёнка: Ефросиния Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1820

Сын: Моисей Исидоров

Мать ребёнка: Ефросиния Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.04.1822

Сын: Василий Исидоров

Мать ребёнка: Ефросиния Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.03.1825

Сын: Алексей Исидоров

Мать ребёнка: Ефросиния Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Парфен Исидоров

Мать ребёнка: Ефросиния Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Мелания Исидорова

Мать ребёнка: Ефросиния Иванова

Рождение ребёнка
23.06.1834

Сын: Иван Исидоров

Мать ребёнка: Ефросиния Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
03.10.1848
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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