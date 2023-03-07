Истомин Исидор Акимов
Место рождения
Дата рождения14.05.1794
Дата смерти03.10.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1794
Отец: Истомин Аким Афанасиев
Мать: Наталия Фёдорова
Рождение ребёнка
До 1807
Дочь: Варвара Исидорова
Мать ребёнка: Ефросиния Иванова
Рождение ребёнка
22.08.1820
Дочь: Васса Исидорова
Мать ребёнка: Ефросиния Иванова
Рождение ребёнка
22.08.1820
Сын: Пётр Исидоров
Мать ребёнка: Ефросиния Иванова
Рождение ребёнка
До 1820
Сын: Моисей Исидоров
Мать ребёнка: Ефросиния Иванова
Рождение ребёнка
17.04.1822
Сын: Василий Исидоров
Мать ребёнка: Ефросиния Иванова
Рождение ребёнка
16.03.1825
Сын: Алексей Исидоров
Мать ребёнка: Ефросиния Иванова
Рождение ребёнка
1827
Сын: Парфен Исидоров
Мать ребёнка: Ефросиния Иванова
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Мелания Исидорова
Мать ребёнка: Ефросиния Иванова
Рождение ребёнка
23.06.1834
Сын: Иван Исидоров
Мать ребёнка: Ефросиния Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
03.10.1848