Сединкина (Трусихина - Турухина) Татиана Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сединкина (Трусихина - Турухина) Татиана Кириллова

Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

17.01.1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1803

Отец: Трусихин - Турухин Кирилло Яковлев

Мать: Трусихина - Турухина Анна Федорова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Около ?.05.1828

Муж: Сединкин Иоанн Григорьев

Рождение ребёнка
30.03.1829

Сын: Сединкин Георгий Иванов

Отец ребёнка: Сединкин Иоанн Григорьев

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.03.1831

Сын: Сединкин Василий Иванов

Отец ребёнка: Сединкин Иоанн Григорьев

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.02.1834

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Сединкин Иоанн Григорьев

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.08.1835

Дочь: Наталия Иванова

Отец ребёнка: Сединкин Иоанн Григорьев

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.03.1838

Дочь: Евдокия Иоаннова

Отец ребёнка: Сединкин Иоанн Григорьев

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.06.1839

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Сединкин Иоанн Григорьев

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.08.1840

Дочь: Иулиания Иоаннова

Отец ребёнка: Сединкин Иоанн Григорьев

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно