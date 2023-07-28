Сединкина (Трусихина - Турухина) Татиана Кириллова
Место рождения
Дата рождения17.01.1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1803
Бракосочетание
Около ?.05.1828
Рождение ребёнка
30.03.1829
Отец ребёнка: Сединкин Иоанн Григорьев
Рождение ребёнка
06.03.1831
Отец ребёнка: Сединкин Иоанн Григорьев
Рождение ребёнка
24.02.1834
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Сединкин Иоанн Григорьев
Рождение ребёнка
13.08.1835
Дочь: Наталия Иванова
Отец ребёнка: Сединкин Иоанн Григорьев
Рождение ребёнка
07.03.1838
Дочь: Евдокия Иоаннова
Отец ребёнка: Сединкин Иоанн Григорьев
Рождение ребёнка
28.06.1839
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Сединкин Иоанн Григорьев
Рождение ребёнка
17.08.1840
Дочь: Иулиания Иоаннова
Отец ребёнка: Сединкин Иоанн Григорьев
Смерть
Неизвестно