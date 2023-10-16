Романова (Флорес) Элизабет Мария
Место рожденияг. Сан-Франциско, Калифорния, США
Дата рождения25.04.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Сан-Франциско, Калифорния, США
Бракосочетание
12.06.1989
Калифорния, США
Рождение ребёнка
02.02.1993
Дочь: Романова Наташа Кэтрин Андреевна
Отец ребёнка: Романов Андрей Андреевич
г. Сан-Рафел, Калифорния, США