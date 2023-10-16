Романова (Флорес) Элизабет Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Флорес) Элизабет Мария

Место рождения

г. Сан-Франциско, Калифорния, США

Дата рождения

25.04.1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1963 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Сан-Франциско, Калифорния, США
Бракосочетание
12.06.1989

Муж: Романов Андрей Андреевич

Калифорния, США
Рождение ребёнка
02.02.1993

Дочь: Романова Наташа Кэтрин Андреевна

Отец ребёнка: Романов Андрей Андреевич

г. Сан-Рафел, Калифорния, США
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