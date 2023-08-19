Чувичкин Емельян Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чувичкин Емельян Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1763 г.р.

Жена

Около 1800 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
Около 1803

Отец: не указан

Мать: Чувичкина Ксения

Бракосочетание
24.10.1823

Жена: Чувичкина Параскева Александровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1826 или 1831

Сын: Чувичкин Анисим Емельянович

Мать ребёнка: Чувичкина Параскева Александровна

Смерть
Неизвестно