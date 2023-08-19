Чувичкин Емельян Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: не указан
Мать: Чувичкина Ксения
Бракосочетание
24.10.1823
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1826 или 1831
Сын: Чувичкин Анисим Емельянович
Мать ребёнка: Чувичкина Параскева Александровна
Смерть
Неизвестно