Вера Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВера Иванова

Вера Иванова

avatar

Место рождения

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1800 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
09.07.1820

Муж: Дмитрий Гаврилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.05.1832

Дочь: Феодосия Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Гаврилов

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close