Вера Иванова
Место рождения
Дата рожденияДо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.07.1820
Муж: Дмитрий Гаврилов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.05.1832
Дочь: Феодосия Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Гаврилов
Смерть
Неизвестно