(Попова) Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Попов Иван Фёдорович
Мать: не указана
Восприемник
16.07.1896 ст.
Верх-Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
В у Серафимы Яковлевны Назаровой = племянница, дочь сестры Анны Источник - ГАПК Ф 719 Оп 6 Д 12 №64ж стр __
Смерть
Неизвестно