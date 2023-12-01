(Попова) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Попова) Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1848 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов Иван Фёдорович

Мать: не указана

Восприемник
16.07.1896 ст.
Верх-Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
В у Серафимы Яковлевны Назаровой = племянница, дочь сестры Анны Источник - ГАПК Ф 719 Оп 6 Д 12 №64ж стр __
Смерть
Неизвестно
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