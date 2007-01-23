Роговой Кирилл Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Роговой Кирилл Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.2007

Пол

Мужской

Отец

Мать

1988 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.2007

Отец: Роговой Андрей

Мать: Новикова Евгения Игоревна

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