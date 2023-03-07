Ребров Петр Степанович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ребров Степан
Мать: ?
Рождение ребёнка
11.10.1897
Дочь: Юдина Евлампия Реброва
Мать ребёнка: Реброва Ирина Павловна
Рождение ребёнка
13.12.1899
Мать ребёнка: Реброва Ирина Павловна
Рождение ребёнка
05.04.1902
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Реброва Ирина Павловна
Рождение ребёнка
20.08.1903
Сын: Ребров Петр Петрович
Мать ребёнка: Реброва Ирина Павловна
Рождение ребёнка
06.03.1906
Мать ребёнка: Реброва Ирина Павловна
Рождение ребёнка
22.01.1909
Дочь: Ксения Петровна
Мать ребёнка: Реброва Ирина Павловна
Рождение ребёнка
29.07.1911
Мать ребёнка: Реброва Ирина Павловна
Рождение ребёнка
04.08.1912
Сын: Ребров Александр Петрович
Мать ребёнка: Реброва Ирина Павловна
Рождение ребёнка
18.01.1914
Сын: Ребров Вов Максим Петрович
Мать ребёнка: Реброва Ирина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Реброва Ирина Павловна
Смерть
Неизвестно