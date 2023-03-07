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Ребров Петр Степанович

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Место рождения

Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ребров Степан

Мать: ?

Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.10.1897

Дочь: Юдина Евлампия Реброва

Мать ребёнка: Реброва Ирина Павловна

Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.12.1899

Сын: Ребров Игнатий Петрович

Мать ребёнка: Реброва Ирина Павловна

Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.04.1902

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Реброва Ирина Павловна

Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.08.1903

Сын: Ребров Петр Петрович

Мать ребёнка: Реброва Ирина Павловна

Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.03.1906

Сын: Ребров Кондрат Петрович

Мать ребёнка: Реброва Ирина Павловна

Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.01.1909

Дочь: Ксения Петровна

Мать ребёнка: Реброва Ирина Павловна

Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.07.1911

Сын: Ребров Степан Петрович

Мать ребёнка: Реброва Ирина Павловна

Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.08.1912

Сын: Ребров Александр Петрович

Мать ребёнка: Реброва Ирина Павловна

Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.01.1914

Сын: Ребров Вов Максим Петрович

Мать ребёнка: Реброва Ирина Павловна

Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Реброва Ирина Павловна

Смерть
Неизвестно
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