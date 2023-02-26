Гликерия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1782
Дата смертиДо 1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Параскева Матвеева
Отец ребёнка: Михалченков Матвей Михайлов
Рождение ребёнка
19.07.1801
Отец ребёнка: Михалченков Матвей Михайлов
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805
Дочь: София Матвеева
Отец ребёнка: Михалченков Матвей Михайлов
Рождение ребёнка
08.02.1809
Дочь: Агафия Матвеева
Отец ребёнка: Михалченков Матвей Михайлов
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1848