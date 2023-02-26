Гликерия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГликерия Михайлова

Гликерия Михайлова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1782

Дата смерти

До 1848

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Параскева Матвеева

Отец ребёнка: Михалченков Матвей Михайлов

Рождение ребёнка
19.07.1801

Сын: Михалченков Илья Матвеев

Отец ребёнка: Михалченков Матвей Михайлов

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805

Дочь: София Матвеева

Отец ребёнка: Михалченков Матвей Михайлов

Рождение ребёнка
08.02.1809

Дочь: Агафия Матвеева

Отец ребёнка: Михалченков Матвей Михайлов

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михалченков Матвей Михайлов

Смерть
До 1848
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close