Свойкина Анна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свойкина Анна Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1957 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Свойкин Виктор Алексеевич

Мать: не указана