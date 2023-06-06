Гаскина Лина (Шима-Инда) Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаскина Лина (Шима-Инда) Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1904

Сын: Гаскин Вениамин Яковлевич

Отец ребёнка: Гаскин Яков Соломонович

Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
25.04.1906

Сын: Гаскин Григорий (Герш) Яковлевич

Отец ребёнка: Гаскин Яков Соломонович

Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
29.10.1908

Сын: Гаскин Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Гаскин Яков Соломонович

Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
28.08.1917

Сын: Гаскина Соломон Яковлевич

Отец ребёнка: Гаскин Яков Соломонович

Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
22.11.1919

Дочь: Гаскина Фира (Эсфир) Яковлевна

Отец ребёнка: Гаскин Яков Соломонович

Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаскин Яков Соломонович

Смерть
Неизвестно