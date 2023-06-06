Гаскина Лина (Шима-Инда) Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1904
Сын: Гаскин Вениамин Яковлевич
Отец ребёнка: Гаскин Яков Соломонович
Рождение ребёнка
25.04.1906
Сын: Гаскин Григорий (Герш) Яковлевич
Отец ребёнка: Гаскин Яков Соломонович
Рождение ребёнка
29.10.1908
Отец ребёнка: Гаскин Яков Соломонович
Рождение ребёнка
28.08.1917
Сын: Гаскина Соломон Яковлевич
Отец ребёнка: Гаскин Яков Соломонович
Рождение ребёнка
22.11.1919
Дочь: Гаскина Фира (Эсфир) Яковлевна
Отец ребёнка: Гаскин Яков Соломонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно