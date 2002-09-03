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Ревелисов Григорий Наумович

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Место рождения

Витебск, Витебская область

Дата рождения

01.09.1917

Дата смерти

03.09.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1917

Отец: Ревелисов Наум (Неух)

Мать: Ревелисова Двейра (Дора) Менделеевна

Витебск, Витебская область
Бракосочетание
29.04.1941

Жена: Ревелисова Хьена-Двейра Айзиковна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
УНКВД по Лен.обл. Бюро АГС Октябрьского р-на
Рождение ребёнка
02.01.1945

Дочь: Леонова Людмила

Мать ребёнка: Ревелисова Хьена-Двейра Айзиковна

Рождение ребёнка
31.05.1954

Дочь: Ревелисова Елизавета

Мать ребёнка: Ревелисова Хьена-Двейра Айзиковна

Смерть
03.09.2002
Причина смерти: Постинфарктный склероз
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Северное кладбище, 1й лиственный участок (блок VII)
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