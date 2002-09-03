Ревелисов Григорий Наумович
Место рождения
Дата рождения01.09.1917
Дата смерти03.09.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1917
Бракосочетание
29.04.1941
УНКВД по Лен.обл. Бюро АГС Октябрьского р-на
Рождение ребёнка
02.01.1945
Дочь: Леонова Людмила
Мать ребёнка: Ревелисова Хьена-Двейра Айзиковна
Рождение ребёнка
31.05.1954
Дочь: Ревелисова Елизавета
Мать ребёнка: Ревелисова Хьена-Двейра Айзиковна
Смерть
03.09.2002
Причина смерти: Постинфарктный склероз
Похороны
Неизвестно
Северное кладбище, 1й лиственный участок (блок VII)