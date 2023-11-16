Макогон Алексей Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1913
Сын: Макогон Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Макогон Федосия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макогон Федосия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макогон Анна
Мать ребёнка: Макогон Федосия Ивановна
Смерть
Неизвестно
Великоархангельское, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область