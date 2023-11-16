Макогон Алексей Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макогон Алексей Прокопьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1913

Сын: Макогон Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Макогон Федосия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макогон Федосия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макогон Анна

Мать ребёнка: Макогон Федосия Ивановна

Смерть
Неизвестно
Великоархангельское, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
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