Красинская (Урусова) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасинская (Урусова) Александра Петровна

Красинская (Урусова) Александра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Урусов Пётр Сергеевич

Мать: Лаврова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
?.07.1908

Сын: Красинский Владимир Адамович

Отец ребёнка: Корвин-Красинский Адам Станиславович

Царство Польское, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корвин-Красинский Адам Станиславович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close