Красинская (Урусова) Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Урусов Пётр Сергеевич
Мать: Лаврова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
?.07.1908
Сын: Красинский Владимир Адамович
Отец ребёнка: Корвин-Красинский Адам Станиславович
Царство Польское, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно