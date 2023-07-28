Некрасова (-) Аксинья Афанасьева
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смерти04.08.1788
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Афанасий Игнатьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1755
Муж: Некрасов Петр б
Рождение ребёнка
29.01.1757
Отец ребёнка: Некрасов Петр б
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Некрасов Петр б
Рождение ребёнка
10.12.1766
Сын: Некрасов Алексей Петрович
Отец ребёнка: Некрасов Петр б
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Матрена Петровна
Отец ребёнка: Некрасов Петр б
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Степанида Петровна
Отец ребёнка: Некрасов Петр б
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.08.1788