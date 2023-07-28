Некрасова (-) Аксинья Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (-) Аксинья Афанасьева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1737

Дата смерти

04.08.1788

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Афанасий Игнатьевич

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
10.02.1755

Муж: Некрасов Петр б

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.01.1757

Сын: Некрасов Игнатий Петров

Отец ребёнка: Некрасов Петр б

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Некрасов Петр б

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.12.1766

Сын: Некрасов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Петр б

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Матрена Петровна

Отец ребёнка: Некрасов Петр б

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Степанида Петровна

Отец ребёнка: Некрасов Петр б

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
04.08.1788