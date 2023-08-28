Белоглазова (Ишкова) Мария Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ишков Василий Фролов
Мать: Ишкова ?
Рождение ребёнка
До 1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белоглазов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Белоглазов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белоглазов Дмитрий
Смерть
Неизвестно