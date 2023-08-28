Белоглазова (Ишкова) Мария Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелоглазова (Ишкова) Мария Васильева

Белоглазова (Ишкова) Мария Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ишков Василий Фролов

Мать: Ишкова ?

Рождение ребёнка
До 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белоглазов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Белоглазов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белоглазов Дмитрий

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close