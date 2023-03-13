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Кувшинова Марія Трофимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Кувшиновъ Гавріилъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Кувшиновъ Яковъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Кувшиновъ Семенъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Евфросинія

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Кувшиновъ Антонъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Марѳа

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кувшиновъ Иванъ

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