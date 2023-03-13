Кувшинова Марія Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Сын: Кувшиновъ Гавріилъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
1894
Сын: Кувшиновъ Яковъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
1897
Сын: Кувшиновъ Семенъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Евфросинія
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
1908
Сын: Кувшиновъ Антонъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Марѳа
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кувшиновъ Иванъ