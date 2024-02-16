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Сальнова Ирина Афонасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1824

Сын: Сальнов Доримедонт Ларионович

Отец ребёнка: Сальнов Ларион Иванович

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Сальнова) Матрена Ларионовна

Отец ребёнка: Сальнов Ларион Иванович

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сальнов Ларион Иванович

Смерть
Неизвестно

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