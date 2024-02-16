Сальнова Ирина Афонасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1824
Сын: Сальнов Доримедонт Ларионович
Отец ребёнка: Сальнов Ларион Иванович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Сальнова) Матрена Ларионовна
Отец ребёнка: Сальнов Ларион Иванович
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно