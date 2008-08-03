Старкина (Напойкина) Зинаида Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтаркина (Напойкина) Зинаида Григорьевна

Старкина (Напойкина) Зинаида Григорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1926

Дата смерти

03.08.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.08.1953

Муж: Старкин Кузьма Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старкин Кузьма Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старкин Кузьма Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старкин Кузьма Кузьмич

Смерть
03.08.2008
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close