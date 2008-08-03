Старкина (Напойкина) Зинаида Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1926
Дата смерти03.08.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.08.1953
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
03.08.2008