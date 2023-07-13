Сорокин Савелий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Савелий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.2023

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

2000 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.2023

Отец: не указан

Мать: Сорокина Альбина Анатольевна