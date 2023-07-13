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Сорокин Савелий Николаевич
Сорокин Савелий Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.07.2023
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Сорокина (Просвирнина) Альбина Анатольевна
2000 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.2023
Отец: не указан
Мать:
Сорокина Альбина Анатольевна
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