Переседова Марфа Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Сын: Переседов Калина
Отец ребёнка: Переседов Минай
Рождение ребёнка
1772
Сын: Переседов Фёдор
Отец ребёнка: Переседов Минай
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Переседов Минай
Рождение ребёнка
1774
Сын: Переседов Иван
Отец ребёнка: Переседов Минай
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Переседов Минай
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Переседов Минай
Рождение ребёнка
1782
Сын: Переседов Прокл
Отец ребёнка: Переседов Минай
Рождение ребёнка
1787
Сын: Переседов Никифор
Отец ребёнка: Переседов Минай
Рождение ребёнка
1790
Сын: Переседов Аникей
Отец ребёнка: Переседов Минай
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Переседов Минай
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Переседов Минай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Переседов Минай
Смерть
Неизвестно