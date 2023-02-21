Переседова Марфа Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседова Марфа Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1740 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Переседов Калина

Отец ребёнка: Переседов Минай

Рождение ребёнка
1772

Сын: Переседов Фёдор

Отец ребёнка: Переседов Минай

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Переседов Минай

Рождение ребёнка
1774

Сын: Переседов Иван

Отец ребёнка: Переседов Минай

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Переседов Минай

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Переседов Минай

Рождение ребёнка
1782

Сын: Переседов Прокл

Отец ребёнка: Переседов Минай

Рождение ребёнка
1787

Сын: Переседов Никифор

Отец ребёнка: Переседов Минай

Рождение ребёнка
1790

Сын: Переседов Аникей

Отец ребёнка: Переседов Минай

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Переседов Минай

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Переседов Минай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Переседов Минай

Смерть
Неизвестно
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