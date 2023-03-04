Шихова Мавра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Параскева Павловна
Отец ребёнка: Шихов Павел Герасимович
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Мелания Павловна
Отец ребёнка: Шихов Павел Герасимович
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Шихов Павел Герасимович
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Шихов Павел Герасимович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Шихов Павел Герасимович
Рождение ребёнка
1816
Сын: Шихов Кирил Павлович
Отец ребёнка: Шихов Павел Герасимович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Васса Павловна
Отец ребёнка: Шихов Павел Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816