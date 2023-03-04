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Шихова Мавра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Параскева Павловна

Отец ребёнка: Шихов Павел Герасимович

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Мелания Павловна

Отец ребёнка: Шихов Павел Герасимович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Шихов Василий Павлович

Отец ребёнка: Шихов Павел Герасимович

Рождение ребёнка
1812

Сын: Шихов Радион Павлович

Отец ребёнка: Шихов Павел Герасимович

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Шихов Павел Герасимович

Рождение ребёнка
1816

Сын: Шихов Кирил Павлович

Отец ребёнка: Шихов Павел Герасимович

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Васса Павловна

Отец ребёнка: Шихов Павел Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Павел Герасимович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816
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