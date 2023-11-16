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Жиглицкий Филипп Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1883

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Харновец Анатолий Филипович

Мать ребёнка: Жиглицкая Антонина Алексеевна Жиглицкая

Рождение ребёнка
1925

Сын: Жиглицкий Геннадий Филипович

Мать ребёнка: Жиглицкая Антонина Алексеевна Жиглицкая

Рождение ребёнка
1927

Сын: Жиглицкий Валентин Филипович

Мать ребёнка: Жиглицкая Антонина Алексеевна Жиглицкая

Рождение ребёнка
1929

Сын: Жиглицкий Юрий Филипович

Мать ребёнка: Жиглицкая Антонина Алексеевна Жиглицкая

Рождение ребёнка
17.12.1932

Сын: Жиглицкий Николай Филипович

Мать ребёнка: Жиглицкая Антонина Алексеевна Жиглицкая

Рождение ребёнка
24.03.1935

Сын: Жиглицкий Геннадий Филипович

Мать ребёнка: Жиглицкая Антонина Алексеевна Жиглицкая

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жиглицкая Антонина Алексеевна Жиглицкая

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