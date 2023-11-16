Жиглицкий Филипп Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1883
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Харновец Анатолий Филипович
Мать ребёнка: Жиглицкая Антонина Алексеевна Жиглицкая
Рождение ребёнка
1925
Сын: Жиглицкий Геннадий Филипович
Мать ребёнка: Жиглицкая Антонина Алексеевна Жиглицкая
Рождение ребёнка
1927
Сын: Жиглицкий Валентин Филипович
Мать ребёнка: Жиглицкая Антонина Алексеевна Жиглицкая
Рождение ребёнка
1929
Мать ребёнка: Жиглицкая Антонина Алексеевна Жиглицкая
Рождение ребёнка
17.12.1932
Сын: Жиглицкий Николай Филипович
Мать ребёнка: Жиглицкая Антонина Алексеевна Жиглицкая
Рождение ребёнка
24.03.1935
Сын: Жиглицкий Геннадий Филипович
Мать ребёнка: Жиглицкая Антонина Алексеевна Жиглицкая
Бракосочетание
Неизвестно