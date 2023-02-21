Меркулов Влас — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркулов Влас

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762 ст.

Дочь: Захарова Прасковья Власовна

Мать ребёнка: не указана

село Афонасьевское, Тимский уезд, Курская губерния, Российская Федерация
Место жительства
Неизвестно
село Афонасьевское, Тимский уезд, Курская губерния, Российская Федерация
Смерть
Неизвестно
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