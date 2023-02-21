Меркулов Влас
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762 ст.
Дочь: Захарова Прасковья Власовна
Мать ребёнка: не указана
село Афонасьевское, Тимский уезд, Курская губерния, Российская Федерация
Место жительства
Неизвестно
село Афонасьевское, Тимский уезд, Курская губерния, Российская Федерация
Смерть
Неизвестно