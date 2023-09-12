Милославский Иван Дмитриевич
мужской, родился Неизвестно
умер 1570
ОтецМилославский Дмитрий ДаниловичНеизвестно г.р.
Дети
Милославский Лука ИвановичОколо 1560 г.р.
Милославский Михаил ИвановичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Милославский Дмитрий Данилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милославский Михаил Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1560
Сын: Милославский Лука Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1570