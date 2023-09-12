Милославский Иван Дмитриевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Милославский Иван Дмитриевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Неизвестно

умер 1570

Отец
Милославский Дмитрий ДаниловичНеизвестно г.р.
Дети
Милославский Лука ИвановичОколо 1560 г.р.
Милославский Михаил ИвановичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Милославский Дмитрий Данилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милославский Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1560

Сын: Милославский Лука Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1570

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