Борщук М
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борщук А М
Мать ребёнка: Борщук Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борщук Е М
Мать ребёнка: Борщук Анна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Борщук Анна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно