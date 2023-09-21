Борщук М — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борщук М

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1895 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борщук А М

Мать ребёнка: Борщук Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борщук Е М

Мать ребёнка: Борщук Анна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борщук Анна Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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