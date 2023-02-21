Муратова (Зайцева) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муратова (Зайцева) Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зайцев Федор

Мать: Зайцева Клавдия

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