Филипенко Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1930
Дата смерти15.05.1990
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1930
Отец: Филипенко Иван
Мать: Филипенко Екатерина
Рождение ребёнка
10.07.1955
Сын: Филипенко Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Филипенко Анастасия Захаровна
Рождение ребёнка
10.07.1955
Дочь: Кузменкова Елена Михайловна
Мать ребёнка: Филипенко Анастасия Захаровна
Смерть
15.05.1990