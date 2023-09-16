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Филипенко Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1930

Дата смерти

15.05.1990

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1930

Отец: Филипенко Иван

Мать: Филипенко Екатерина

Рождение ребёнка
10.07.1955

Сын: Филипенко Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Филипенко Анастасия Захаровна

Рождение ребёнка
10.07.1955

Дочь: Кузменкова Елена Михайловна

Мать ребёнка: Филипенко Анастасия Захаровна

Смерть
15.05.1990
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