Ерофеев (однодворец) Матвей Герасимович
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Рождение ребёнка
1776
Сын: Андреев (однодворец) Андрей Матвеевич
Мать ребёнка: Ерофеева Пелагея Степановна
Рождение ребёнка
1783
Сын: Ерофеев (однодворец) Никанор Матвеевич
Мать ребёнка: Ерофеева Пелагея Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно