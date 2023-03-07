Ерофеев (однодворец) Матвей Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерофеев (однодворец) Матвей Герасимович

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Ерофеев (однодворец) Герасим Гаврилович

Мать: Ерофеева Наталья Артамоновна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Андреев (однодворец) Андрей Матвеевич

Мать ребёнка: Ерофеева Пелагея Степановна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Ерофеев (однодворец) Никанор Матвеевич

Мать ребёнка: Ерофеева Пелагея Степановна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерофеева Пелагея Степановна

Смерть
Неизвестно
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