Епейкина (Иванова) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕпейкина (Иванова) Валентина Петровна

Епейкина (Иванова) Валентина Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1936

Дата смерти

14.10.?

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1963

Сын: Епейкин Михаил Геннадьевич

Отец ребёнка: Епейкин Генадий

Рождение ребёнка
16.03.?

Сын: Каргин Александр Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Епейкин Сергей Геннадьевич

Отец ребёнка: Епейкин Генадий

Смерть
14.10.?
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close