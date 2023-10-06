Епейкина (Иванова) Валентина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1936
Дата смерти14.10.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1963
Сын: Епейкин Михаил Геннадьевич
Отец ребёнка: Епейкин Генадий
Рождение ребёнка
16.03.?
Сын: Каргин Александр Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Епейкин Сергей Геннадьевич
Отец ребёнка: Епейкин Генадий
Смерть
14.10.?