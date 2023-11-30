Мартынова (Мартынова) Клавдия Клавдиевна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1900 ст.
Сын: Мартынов Полихрон Николаевич
Отец ребёнка: Мартынов Николай Афиногенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартынова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Мартынов Николай Афиногенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно