Мартынова (Мартынова) Клавдия Клавдиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынова (Мартынова) Клавдия Клавдиевна

Место рождения

Григоровская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Григоровская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.10.1900 ст.

Сын: Мартынов Полихрон Николаевич

Отец ребёнка: Мартынов Николай Афиногенович

Григоровская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартынова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Мартынов Николай Афиногенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартынов Николай Афиногенович

Смерть
Неизвестно
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