Стенбок-Фермор Андрей Иванович
мужской, родился 30.04.1926, деревня Словенский, Первая Чехословацкая республика
умер Неизвестно
ОтецСтенбок-Фермор Иван Иванович07.03.1897 г.р.
МатьСтенбок-Фермор (Щербатова) Надежда Павловна24.11.1901 г.р.
Супруги
Стенбок-Фермор (Чандлер) Мария Мафальда Тереза01.04.1935 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1926
деревня Словенский, Первая Чехословацкая республика
Бракосочетание
24.11.1967
Смерть
Неизвестно