Стенбок-Фермор Андрей Иванович 30.04.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Стенбок-Фермор Андрей Иванович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 30.04.1926, деревня Словенский, Первая Чехословацкая республика

умер Неизвестно

Отец
Стенбок-Фермор Иван Иванович07.03.1897 г.р.
Мать
Стенбок-Фермор (Щербатова) Надежда Павловна24.11.1901 г.р.
Супруги
Стенбок-Фермор (Чандлер) Мария Мафальда Тереза01.04.1935 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1926

Отец: Стенбок-Фермор Иван Иванович

Мать: Стенбок-Фермор (Щербатова) Надежда Павловна

деревня Словенский, Первая Чехословацкая республика

Бракосочетание
24.11.1967

Жена: Стенбок-Фермор (Чандлер) Мария Мафальда Тереза

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.