Олонен (Меронен) Ева Адамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.09.1897
Рождение ребёнка
21.12.1897
Дочь: (Олонен) Мария Петровна
Отец ребёнка: Олонен Петр Матвеевич
Рождение ребёнка
20.02.1900
Отец ребёнка: Олонен Петр Матвеевич
Рождение ребёнка
18.07.1905
Дочь: Пюккёнен (Олонен) Софья Петровна
Отец ребёнка: Олонен Петр Матвеевич
Рождение ребёнка
26.09.1910
Дочь: (Олонен) Ида Петровна
Отец ребёнка: Олонен Петр Матвеевич
Рождение ребёнка
30.07.1912
Сын: Олонен Иван Петрович
Отец ребёнка: Олонен Петр Матвеевич
Рождение ребёнка
23.06.1915
Дочь: (Олонен) Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Олонен Петр Матвеевич
Смерть
Неизвестно