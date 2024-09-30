Олонен (Меронен) Ева Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олонен (Меронен) Ева Адамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.09.1897

Муж: Олонен Петр Матвеевич

Рождение ребёнка
21.12.1897

Дочь: (Олонен) Мария Петровна

Отец ребёнка: Олонен Петр Матвеевич

Рождение ребёнка
20.02.1900

Сын: Олонен Матвей Петрович

Отец ребёнка: Олонен Петр Матвеевич

Рождение ребёнка
18.07.1905

Дочь: Пюккёнен (Олонен) Софья Петровна

Отец ребёнка: Олонен Петр Матвеевич

Рождение ребёнка
26.09.1910

Дочь: (Олонен) Ида Петровна

Отец ребёнка: Олонен Петр Матвеевич

Рождение ребёнка
30.07.1912

Сын: Олонен Иван Петрович

Отец ребёнка: Олонен Петр Матвеевич

Рождение ребёнка
23.06.1915

Дочь: (Олонен) Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Олонен Петр Матвеевич

Смерть
Неизвестно

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