Соломон Хаим (Хайм) Абрамович 1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Соломон Хаим (Хайм) Абрамович

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Место рождения

г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область, Белорусская ССР,

Дата рождения

1918

Дата смерти

18.08.1944

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Соломон Авраам (Абрам) Велвел (Вельвл) Ицкович (Исакович)

Мать: Соломон (Бим) Бася (Берта) Моисеевна

г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область, Белорусская ССР,
Смерть
18.08.1944
д. Убуты, Мадонский уезд, Ляудонская волость, Латвийская ССР
Причина смерти: На войне (при форсировании р. Айвиексте)
Похороны
Неизвестно
Захоронение: 85898022, Ляудонское воинское братское кладбище «Парупес», пос. Ляудона (Ļaudona), волость Ляудонас (Ļaudonas), Мадонский край (Madonas novads), Латвия (Latvija)

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