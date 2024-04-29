Соломон Хаим (Хайм) Абрамович
Место рожденияг. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область, Белорусская ССР,
Дата рождения1918
Дата смерти18.08.1944
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Соломон Авраам (Абрам) Велвел (Вельвл) Ицкович (Исакович)
г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область, Белорусская ССР,
Смерть
18.08.1944
д. Убуты, Мадонский уезд, Ляудонская волость, Латвийская ССР
Причина смерти: На войне (при форсировании р. Айвиексте)
Похороны
Неизвестно
Захоронение: 85898022, Ляудонское воинское братское кладбище «Парупес», пос. Ляудона (Ļaudona), волость Ляудонас (Ļaudonas), Мадонский край (Madonas novads), Латвия (Latvija)