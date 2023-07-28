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Карпакова Наталья Филипповна

Место рождения

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
19.01.1897 ст.

Муж: Карпаков Захар Савельевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.10.1899 ст.

Дочь: Карпакова Анастасия Захаровна

Отец ребёнка: Карпаков Захар Савельевич

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.01.1902 ст.

Дочь: Карпакова Мария Захаровна

Отец ребёнка: Карпаков Захар Савельевич

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.04.1904 ст.

Дочь: Карпакова Маланья Захаровна

Отец ребёнка: Карпаков Захар Савельевич

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.07.1906 ст.

Сын: Карпаков Михаил Захарович

Отец ребёнка: Карпаков Захар Савельевич

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.11.1908 ст.

Дочь: Васечко Степанида Захарьевна

Отец ребёнка: Карпаков Захар Савельевич

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.08.1912 ст.

Дочь: Карпакова Татьяна Захаровна

Отец ребёнка: Карпаков Захар Савельевич

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.10.1914 ст.

Дочь: Карпакова Анна Захаровна

Отец ребёнка: Карпаков Захар Савельевич

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно