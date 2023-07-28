Карпакова Наталья Филипповна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1897 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.10.1899 ст.
Дочь: Карпакова Анастасия Захаровна
Отец ребёнка: Карпаков Захар Савельевич
Рождение ребёнка
24.01.1902 ст.
Дочь: Карпакова Мария Захаровна
Отец ребёнка: Карпаков Захар Савельевич
Рождение ребёнка
14.04.1904 ст.
Дочь: Карпакова Маланья Захаровна
Отец ребёнка: Карпаков Захар Савельевич
Рождение ребёнка
29.07.1906 ст.
Сын: Карпаков Михаил Захарович
Отец ребёнка: Карпаков Захар Савельевич
Рождение ребёнка
09.11.1908 ст.
Дочь: Васечко Степанида Захарьевна
Отец ребёнка: Карпаков Захар Савельевич
Рождение ребёнка
17.08.1912 ст.
Дочь: Карпакова Татьяна Захаровна
Отец ребёнка: Карпаков Захар Савельевич
Рождение ребёнка
29.10.1914 ст.
Дочь: Карпакова Анна Захаровна
Отец ребёнка: Карпаков Захар Савельевич
Смерть
Неизвестно