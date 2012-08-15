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Банина Варвара Константиновна
Банина Варвара Константиновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.08.2012
Пол
Женский
Отец
Неизвестно Константин
Мать
Банина Юлия Сергеевна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.2012
Отец:
Неизвестно Константин
Мать:
Банина Юлия Сергеевна
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