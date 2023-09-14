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Волков Николай Лукьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Стельмах Анна Николаевна

Мать ребёнка: Стельмах Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Стельмах Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Стельмах Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1959

Сын: Стельмах Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Стельмах Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стельмах Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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