Волков Николай Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Стельмах Анна Николаевна
Мать ребёнка: Стельмах Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Стельмах Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Стельмах Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1959
Сын: Стельмах Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Стельмах Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стельмах Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно