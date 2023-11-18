Тренина Агриппина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839 ст.
Отец ребёнка: Тренин Борис Лазаревич
Малые Вязёмы, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тренин Борис Лазаревич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тренин Борис Лазаревич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тренина Ирина Борисовна
Отец ребёнка: Тренин Борис Лазаревич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тренина Матрона Борисовна
Отец ребёнка: Тренин Борис Лазаревич
Смерть
Неизвестно