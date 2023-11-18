Тренина Агриппина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тренина Агриппина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839 ст.

Сын: Тренин Филипп Борисович

Отец ребёнка: Тренин Борис Лазаревич

Малые Вязёмы, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тренин Феодот Борисович

Отец ребёнка: Тренин Борис Лазаревич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тренин Антоний Борисович

Отец ребёнка: Тренин Борис Лазаревич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тренина Ирина Борисовна

Отец ребёнка: Тренин Борис Лазаревич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тренина Матрона Борисовна

Отец ребёнка: Тренин Борис Лазаревич

Смерть
Неизвестно
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