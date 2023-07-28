Адарюкова (Цуканова) Екатерина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1867
Рождение ребёнка
14.04.1882
Дочь: Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Адарюков Василий Николаевич
Рождение ребёнка
27.12.1884
Сын: Адарюков Стефан Васильевич
Отец ребёнка: Адарюков Василий Николаевич
Рождение ребёнка
06.06.1891
Сын: Адарюков Павел Васильевич
Отец ребёнка: Адарюков Василий Николаевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно