Адарюкова (Цуканова) Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адарюкова (Цуканова) Екатерина Дмитриевна

Место рождения

Феодосия, Феодосия, Республика Крым

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Бракосочетание
30.01.1867

Муж: Адарюков Василий Николаевич

Рождение ребёнка
14.04.1882

Дочь: Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Адарюков Василий Николаевич

Рождение ребёнка
27.12.1884

Сын: Адарюков Стефан Васильевич

Отец ребёнка: Адарюков Василий Николаевич

Рождение ребёнка
06.06.1891

Сын: Адарюков Павел Васильевич

Отец ребёнка: Адарюков Василий Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно