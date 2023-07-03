Udikas Mihkel ♊
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1907
Дата смерти04.02.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1907
Отец: Udikas Kristjan
Мать: Udikas Juulie
по новому стилю 18.10.1907
Бракосочетание
До ?.05.1939
Жена: Udikas Marta
Рождение ребёнка
30.06.1939
Сын: Udikas Heino
Мать ребёнка: Udikas Marta
Место жительства
С ?.04.1949 по ?.06.1958
Маслянино, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область
депортация из Эстонии
Смерть
04.02.1977