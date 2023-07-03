Udikas Mihkel ♊ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Udikas Mihkel ♊

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1907

Дата смерти

04.02.1977

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1886 г.р.

Жена

1913 г.р.

Дети

1939 г.р.

Добавил:

СС
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Место
Комментарий
Рождение
05.10.1907

Отец: Udikas Kristjan

Мать: Udikas Juulie

по новому стилю 18.10.1907
Бракосочетание
До ?.05.1939

Жена: Udikas Marta

Рождение ребёнка
30.06.1939

Сын: Udikas Heino

Мать ребёнка: Udikas Marta

Место жительства
С ?.04.1949 по ?.06.1958
Маслянино, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область
депортация из Эстонии
Смерть
04.02.1977