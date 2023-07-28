Подзолкина Евдокия Макаровна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.05.1897
Сын: Подзолкин Иван Фомич
Отец ребёнка: Подзолкин Фома Денисович
Рождение ребёнка
27.03.1915
Отец ребёнка: Подзолкин Фома Денисович
Рождение ребёнка
23.07.1917
Отец ребёнка: Подзолкин Фома Денисович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно