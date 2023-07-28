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Подзолкина Евдокия Макаровна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.05.1897

Сын: Подзолкин Иван Фомич

Отец ребёнка: Подзолкин Фома Денисович

Рождение ребёнка
27.03.1915

Сын: Подзолкин Николай Фомич

Отец ребёнка: Подзолкин Фома Денисович

Рождение ребёнка
23.07.1917

Сын: Подзолкин Василий Фомич

Отец ребёнка: Подзолкин Фома Денисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подзолкин Фома Денисович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно