Нестереня Владимир
Место рожденияшахта Юнком Енакиево Донецкой области
Дата рождения24.11.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1960
Отец: Нестереня Петр Игнатьевич
Мать: Нестереня Нина Ивановна
шахта Юнком Енакиево Донецкой области
Бракосочетание
05.11.1985
Бракосочетание
05.11.1985
Жена: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1987
Сын: Нестереня Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Нестереня Галина Вячеславовна
п.Болшево, г. Королёва Московской области
Рождение ребёнка
05.06.1989
Дочь: Нестереня Алина Владимировна
Мать ребёнка: Нестереня Галина Вячеславовна
п.Болшево, г. Королёва Московской области
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана