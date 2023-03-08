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Нестереня Владимир

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Место рождения

шахта Юнком Енакиево Донецкой области

Дата рождения

24.11.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1960

Отец: Нестереня Петр Игнатьевич

Мать: Нестереня Нина Ивановна

шахта Юнком Енакиево Донецкой области
Бракосочетание
05.11.1985

Жена: Нестереня Галина Вячеславовна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
05.11.1985

Жена: не указана

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.08.1987

Сын: Нестереня Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Нестереня Галина Вячеславовна

п.Болшево, г. Королёва Московской области
Рождение ребёнка
05.06.1989

Дочь: Нестереня Алина Владимировна

Мать ребёнка: Нестереня Галина Вячеславовна

п.Болшево, г. Королёва Московской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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