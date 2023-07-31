Бабасиев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лида
Мать ребёнка: Бабасиева Сурия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мадлена
Мать ребёнка: Бабасиева Сурия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабасиев Васик
Мать ребёнка: Бабасиева Сурия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно