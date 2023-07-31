Бабасиев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабасиев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лида

Мать ребёнка: Бабасиева Сурия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мадлена

Мать ребёнка: Бабасиева Сурия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабасиев Васик

Мать ребёнка: Бабасиева Сурия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабасиева Сурия Александровна