Трегубов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1949
Дата смерти07.05.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1949
Отец: Трегубов Иван Григорьевич
Мать: Трегубова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
22.08.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трегубова Галина Романовна
Красноярск
Рождение ребёнка
05.10.1987
Дочь: Резинкина Мария Михайловна
Мать ребёнка: Трегубова Галина Романовна
Смерть
07.05.2012