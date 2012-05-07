Трегубов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трегубов Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1949

Дата смерти

07.05.2012

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1949

Отец: Трегубов Иван Григорьевич

Мать: Трегубова Анна Егоровна

Рождение ребёнка
22.08.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трегубова Галина Романовна

Красноярск
Рождение ребёнка
05.10.1987

Дочь: Резинкина Мария Михайловна

Мать ребёнка: Трегубова Галина Романовна

Смерть
07.05.2012