Петухов Василий Алексеевич Вычислено 1878 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПетухов Василий Алексеевич

Петухов Василий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1878

Отец: Петухов Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петухова (Каминская) Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Петухов Прохор Васильевич

Мать ребёнка: Петухова (Каминская) Анастасия Михайловна

Никифоровское
Рождение ребёнка
?.02.1910

Сын: Петухов Семен Васильевич

Мать ребёнка: Петухова (Каминская) Анастасия Михайловна

Никифоровское, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.03.1914

Дочь: Лисовская (Петухова) Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Петухова (Каминская) Анастасия Михайловна

Никифоровское, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Клопова (Петухова) Анна (Нюра) Васильевна

Мать ребёнка: Петухова (Каминская) Анастасия Михайловна

Никифоровское
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Куликова (Петухова) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Петухова (Каминская) Анастасия Михайловна

Никифоровское
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.