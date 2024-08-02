Петухов Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1878
Отец: Петухов Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1904
Сын: Петухов Прохор Васильевич
Мать ребёнка: Петухова (Каминская) Анастасия Михайловна
Никифоровское
Рождение ребёнка
?.02.1910
Мать ребёнка: Петухова (Каминская) Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
30.03.1914
Дочь: Лисовская (Петухова) Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Петухова (Каминская) Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Клопова (Петухова) Анна (Нюра) Васильевна
Мать ребёнка: Петухова (Каминская) Анастасия Михайловна
Никифоровское
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Куликова (Петухова) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Петухова (Каминская) Анастасия Михайловна
Никифоровское
Смерть
Неизвестно