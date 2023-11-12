Волдаев Василий Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волдаев Василий Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Волдаев Леонтий

Мать: Волдаева Евдакия

Смерть
1944
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