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Волдаев Василий Леонтьевич
Волдаев Василий Леонтьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1919
Дата смерти
1944
Пол
Мужской
Отец
Волдаев Леонтий
Мать
Волдаева Евдакия
Дети
Не указаны
Добавил:
МИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец:
Волдаев Леонтий
Мать:
Волдаева Евдакия
Смерть
1944
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