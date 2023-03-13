Серкова Ефросинья Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеркова Ефросинья Леонтьева

Серкова Ефросинья Леонтьева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1888

Сын: Серковъ Александръ

Отец ребёнка: Серковъ Максимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.03.1891

Дочь: Серкова Клавдия

Отец ребёнка: Серковъ Максимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.08.1892

Сын: Серковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Серковъ Максимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.05.1895

Сын: Серковъ Петръ

Отец ребёнка: Серковъ Максимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.04.1898

Сын: Серковъ Анатолий

Отец ребёнка: Серковъ Максимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.03.1901

Сын: Серковъ Борисъ

Отец ребёнка: Серковъ Максимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.11.1902

Сын: Серковъ Аркадий

Отец ребёнка: Серковъ Максимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.01.1905

Сын: Серковъ Викторъ

Отец ребёнка: Серковъ Максимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.02.1907

Сын: Серковъ Сергей

Отец ребёнка: Серковъ Максимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серковъ Максимъ

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close