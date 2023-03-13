Серкова Ефросинья Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1888
Сын: Серковъ Александръ
Отец ребёнка: Серковъ Максимъ
Рождение ребёнка
04.03.1891
Дочь: Серкова Клавдия
Отец ребёнка: Серковъ Максимъ
Рождение ребёнка
26.08.1892
Сын: Серковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Серковъ Максимъ
Рождение ребёнка
16.05.1895
Сын: Серковъ Петръ
Отец ребёнка: Серковъ Максимъ
Рождение ребёнка
23.04.1898
Сын: Серковъ Анатолий
Отец ребёнка: Серковъ Максимъ
Рождение ребёнка
18.03.1901
Сын: Серковъ Борисъ
Отец ребёнка: Серковъ Максимъ
Рождение ребёнка
20.11.1902
Сын: Серковъ Аркадий
Отец ребёнка: Серковъ Максимъ
Рождение ребёнка
13.01.1905
Сын: Серковъ Викторъ
Отец ребёнка: Серковъ Максимъ
Рождение ребёнка
23.02.1907
Сын: Серковъ Сергей
Отец ребёнка: Серковъ Максимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Серковъ Максимъ
Смерть
Неизвестно